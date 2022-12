Covid en Corse : 2 décès et 1 410 nouveaux cas en une semaine

Selon le dernier bulletin publié ce jeudi 29 décembre par l’Agence régionale de santé de Corse, la circulation virale continue de diminuer sur l'ile. Entre le 19 et le 25 décembre 1 410 résidents corses (201 cas quotidiens) ont été nouvellement testés positifs au Covid. Le taux d'incidence se stabilise à 430 cas pour 100 000 personnes, en diminution du 19% par rapport à la semaine dernière. "La circulation virale continue de diminuer. Au 25 décembre, la file active des hospitalisations conventionnelles est en diminution par rapport au dimanche précédent, le nombre de patients hospitalisés en réanimation/soins intensifs suite à une infection par le SARS-CoV-2 reste stable et faible." indique l'ARS dans un communiqué.





Hospitalisations

Le nombre de nouvelles hospitalisations conventionnelles diminue et celui en réanimation reste stable : 33 nouvelles admissions ont été enregistrées au cours de la semaine dont 4 en

réanimation contre les 49 nouvelles au cours de la semaine précédente.

Au 29 décembre 69 patients sont hospitalisés à Ajaccio et Bastia avec une moyenne d’âge de 78 ans dont 3 patients hospitalisés en réanimation avec une moyenne d’âge de 83,3 ans.



On déplore cette semaine 2 décès.



Vaccination

Au 26 décembre 2022, en Corse, 68 % de la population a reçu un schéma initial complet et 51 % a reçu une dose de rappel. 19,5% des 60-79 ans et seulement 13 % des plus de 80 ans sont à jour de leur vaccination.