Corsica cyclo GT 20 : le grand départ à Erbalonga

Allier l'épreuve sportive à la promotion de la Corse : la Corsica cyclo, qui va se courir à partir de ce mercredi et jusqu'au 12 mai à Bonifacio, n'a désormais pas d'autres objectifs : c'est ce qu'ont voulu l'organisation de la course et l'agence du tourisme de la Corse, et tous leurs partenaires, qui ont décidé de mettre en commun leurs moyens dans ce sens.Avec une caravane de 500 personnes (participants, membres d’organisation, motards et suiveurs), cette troisième édition constituera un vecteur véritablement porteur pour l’économie insulaire.D'autant que, fruit de l'implication de Jean-Marc Angelotti et des services de l'ATC, la course a été au cours des dernières semaines, la "cyclosportive" la plus médiatisée, en France, sur les revues spécialisées et sportives.Et lors d'une récente présentation, il a été rapporté qu'il avait été établi que 70 % des cyclos connaissent ou ont entendu parler de cet itinéraire sur des routes parfois inconnues "où le paysage prend le pas sur la difficulté tant les yeux sont occupés."Le tourisme ? Oui, mais pas que…Sur le plan sportif en attendant son avènement à l'UCI - Union cycliste internationale, certains segments de l'épreuve seront chronométrés, un classement sera établi pour les plus compétiteurs des participants - logique, lorsque le parrain de la course est Pierre Rolland - mais l’objectif recherché est quand même celui de la convivialité afin de permettre aux participants de regarder le paysage lors de ce grand rassemblement de cyclistes destiné à mettre la Corse à l’honneur.