"La peau des autres" : la compagnie Acrobatica Machina explore les violences intrafamiliales à travers le théâtre

Aborder le sujet des violences intrafamiliales à travers une pièce de théâtre. C’est le nouveau projet La peau des autres, créé par la compagnie Acrobatica Machina, située à Belgodère. Un thème qui s’est présenté comme une évidence pour Lauriane Goyet, metteure en scène de la compagnie. “Dans le monde, trois enfants sur quatre vivent des situations de violence, et un adolescent meurt toutes les sept minutes sous les coups de l’un de ses proches”, explique-t-elle. “Pendant le Covid, je donnais des cours de théâtre en visioconférence à 18 adolescents, et je me demandais : lesquels ? L’idée d’écrire un texte sur le sujet a mûri dans ma tête, et je l’ai écrit l’année dernière.”



Écrit en six jours, ce texte se veut être “un outil pour ouvrir la discussion”. “C’est l’histoire de deux adolescentes qui se retrouvent en haut d’une colline et qui vont discuter de leur situation. Je voulais montrer comment l’amitié peut aider à sortir du silence et de la honte des violences intrafamiliales.” Au printemps dernier, La peau des autres a remporté le prix de l'aide à la création de textes dramatiques ARTCENA. S’en sont suivies des lectures du texte devant des programmateurs, et le projet a réussi à obtenir des programmations sur le continent.