La pâtissière bastiaise Aurélie Bernardini et son pastizzu, revisité, en finale du concours Nutella

Après Jean Pierracini et son fiadone au Nutella en 2021, c’est au tour d’Aurélie Bernardini de briller sur la scène des desserts grâce à une douceur insulaire revisitée lors du 3ème concours national Nutella® Academy. L’apprentie de 23 ans, plutôt réservée, ne réalise toujours pas. « Je ne pensais jamais arriver jusqu’à la demi-finale à Marseille, généralement je n’aime pas trop sortir de ma zone de confort », confie la jeune femme détentrice d’un CAP pâtisserie, actuellement en première année de mention complémentaire chocolatier.



Poussée par son maître d’apprentissage, Didier Leoncini et son collègue Jean Pierracini, Aurélie Bernardini a d’abord participé à la qualification pour la demi-finale au mois de février au CFA de Furiani et l’a emporté grâce à un millefeuille au citron revisité. Le 13 mai dernier, à Marseille, elle s’est brillamment imposée face à 8 autres pâtissières grâce à un dessert corse, le pastizziu qu’elle a amélioré à sa façon. « C’est un gâteau que j’affectionne particulièrement parce que ma grand-mère le faisait tout le temps, cela me rappelle des souvenirs. J’avais envie de le faire découvrir bien que ce n’est pas un dessert noble, que l’on n’attend pas dans un concours », explique la Bastiaise.

Pour le faire briller, la pâtissière a décidé de réaliser une base de pastizzu traditionnelle composée de semoule de blé, d’œufs, sucre, lait et citron puis a rajouté, concours oblige, du Nutella pur dessus, une chantilly au brocciu et à la noisette ainsi que des cœurs coulants au citron enrobés par de la chantilly au brocciu nature. Bien sûr, étant apprentie chocolatière, Aurélie Bernardini n’a pas pu s’empêcher d’y rajouter une couche fine et élégante de chocolat noir au sommet de son dessert.