La nouvelle maternité de Bastia inaugurée à Falconaja

Une page se tourne dans le paysage médical bastiais. Annoncé pour novembre puis anticipée, c'est depuis ce 1er juin que le regroupement entre les maternités de la clinique Maymard et de l'hôpital de Bastia est effectif. Fruit d'une collaboration étroite entre l'hôpital, l'Agence régionale de santé de Corse (ARS) et la polyclinique Maymard, la nouvelle structure unifiée, qui marque un tournant majeur dans la prise en charge des futures mamans, a été inaugurée ce jeudi à Falconaja.

Déployée sur deux étages, cette unité ultramoderne est pourvue d'un bloc opératoire de pointe, de trois salles de consultation équipées d'appareils de surveillance et d'échographes dédiées aux grossesses pathologiques, de deux salles de pré-travail et de quatre salles d'accouchement. Conçues pour offrir un confort optimal aux parturientes, ces dernières disposent non seulement de baignoires relaxantes, mais également d'un lit d'accompagnement pour que les conjoints puissent rester auprès de leurs bien-aimées. "Nous avons créé un environnement propice à la sérénité des parents, garantissant une offre de qualité et sécurisée pour les mamans", souligne Marie-Hélène Lecenne, directrice générale de l'ARS.

Ce nouveau pôle, doté de 26 lits, a la capacité de réaliser jusqu'à 1500 accouchements par an, surpassant ainsi les chiffres combinés des deux établissements précédents. Avec cette montée en puissance, la nouvelle maternité se positionne comme une structure de premier plan en Corse, offrant aux familles une prise en charge complète et respectueuse des besoins individuels. Cette avancée médicale majeure marque une étape cruciale dans le développement des services de santé maternelle dans la région, renforçant ainsi l'engagement envers le bien-être des futures mamans et de leurs bébés.