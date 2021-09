La musique classique s'invite à Ajaccio avec le Corsi Classic Festival

La programmation fera une place aux oeuvres d’Henri Tomasi (1901-1971), compositeur et chef d’orchestre corse, pour honorer le 50ème anniversaire de sa disparition, et le 120ème anniversaire de sa naissance.Voyage au bout de la nuit (concert quatuor à cordes et guitare) Cathédrale Santa Maria Assunta, rue Forcioli Conti, AjaccioL'Heure espagnole (concert quatuor à cordes et guitare) Cathédrale Santa Maria Assunta, rue Forcioli Conti, AjaccioJoyeux non-anniversaire Mr Beethoven !(concert quatuor à cordes) Cathédrale Santa Maria Assunta, rue Forcioli Conti, Ajaccio helloasso.com/associations/corsiclassic ou corsebillet.co 06 61 78 89 94 ou sur place avant le concertRéservations conseillées : places limitées pour respecter la distanciation physique.