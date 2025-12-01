La mort de Xavier Emmanuelli : un humanitaire aux racines corses

Xavier Emmanuelli à Bastia (Archives CNI)
Des liens profonds avec la Corse
Xavier Emmanuelli revendiquait une double origine corse. Son père était originaire de Zalana, en Castagniccia. Sa mère venait d’Aullène et de Propriano. Il a passé une partie de son enfance dans le village paternel. Ce lien ancien, dit-il, a façonné sa vision du social et du rapport aux autres. Dans plusieurs entretiens accordés en Corse, il expliquait que son approche reposait sur une idée simple : la précarité est d’abord une rupture du lien avec la communauté. Il résumait ce constat par une formule qu’il reprenait souvent : « Un pauvre, c’est un pauvre de liens ». Il soulignait aussi que la société corse traditionnelle lui avait transmis une culture de solidarité familiale et collective, qu’il percevait comme un socle essentiel dans l’accompagnement des plus vulnérables.
Un regard sur la précarité en Corse
Lors de ses interventions en Corse, Xavier Emmanuelli alertait sur l’évolution des formes de pauvreté sur l’île. Il constatait une fragilisation du lien social, provoquée selon lui par les mutations rapides des dernières décennies. Il plaidait pour une action sociale centrée sur la reconstruction de la relation humaine, autant que sur l’assistance matérielle.
Une figure majeure de l’urgence sociale
Son nom reste associé à deux institutions clés : MSF, dont il fut l’un des pionniers, et le Samu social, qui a transformé l’action auprès des sans-abri en France. Jusqu’à un âge avancé, il a continué d’intervenir publiquement pour défendre une approche humaniste, parfois critique de l’évolution des politiques publiques.
Une disparition qui laisse un vide dans le monde humanitaire
Le décès de Xavier Emmanuelli intervient à un moment où les enjeux liés à l’exclusion, aux migrations et à la solidarité connaissent une intensification. Son parcours, nourri de ses racines familiales et d’un engagement constant sur le terrain, laisse une empreinte durable dans le champ social.
Dans les jardins suspendus du Palais des gouverneurs à Bastia, Xavier Emmanuelli entouré de Gilles Simeoni, président de l'Exécutif corse, de Pierre Savelli, maire de Bastia, du Dr François Pernin, de l'adjoint bastiais Serge Linale... C'était en mai 2018 (Archives CNI)
Né en 1938 à Paris, Xavier Emmanuelli se tourne rapidement vers la médecine d’urgence. Après son internat, il participe à plusieurs missions à l’étranger, dans un contexte où l’action humanitaire moderne se structure.
En 1971, avec un groupe de médecins et de journalistes, il fonde MSF. L’organisation deviendra l’une des premières ONG médicales mondiales.
En 1993, il crée le Samu social de Paris, destiné à intervenir auprès des personnes sans abri, notamment via le 115.
De 1995 à 1997, il est secrétaire d’État chargé de l’Action humanitaire d’urgence.
-
