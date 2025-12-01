La mort de Xavier Emmanuelli : un humanitaire aux racines corses

Né en 1938 à Paris, Xavier Emmanuelli se tourne rapidement vers la médecine d’urgence. Après son internat, il participe à plusieurs missions à l’étranger, dans un contexte où l’action humanitaire moderne se structure.

En 1971, avec un groupe de médecins et de journalistes, il fonde MSF. L’organisation deviendra l’une des premières ONG médicales mondiales.

En 1993, il crée le Samu social de Paris, destiné à intervenir auprès des personnes sans abri, notamment via le 115.

De 1995 à 1997, il est secrétaire d’État chargé de l’Action humanitaire d’urgence.