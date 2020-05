La météo du vendredi 29 mai 2020 en Corse

Charles Monti le Vendredi 29 Mai 2020 à 07:10

Le ciel sera entrecoupé de belles éclaircies et de passages nuageux donnant des averses, parfois orageuses dans le Cortenais, le Fium'Orbu, le Sartenais, l’Alta-Rocca et la Cirnaca. Les zones littorales ne seront pas non plus à l’abri de cette instabilité de l’air dans l’après midi. Le vent d’Est à Nord-Est sera modéré en Balagne et dans le sud entre Porto-Vecchio et Bonifacio, 30 à 45 km/h.



Les températures maximales seront en nette baisse vendredi, notamment sur la partie Est de l’île perdant jusqu’à 3 à 4 degrés par endroits, notamment sur la région bastiaise où il ne fera guère plus de 20 degrés, et comprises entre 16 et 22 degré.



