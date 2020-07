La météo du vendredi 10 juillet 2020 en Corse

Charles Monti le Vendredi 10 Juillet 2020 à 07:01

Les jours se suivent et se ressemblent en ce mois de juillet : ce jeudi les brises de mer et de vallées seront faibles à modérées. Et les maximales seront quant à elles, comprises entre 28 degrés en bord de mer et 32 dans l’intérieur.

Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo.

A la une | L'actu régionale | Faits divers | Evènements