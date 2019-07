La météo du samedi 27 Juillet 2019 en Corse

Rédigé par Charles Monti le Samedi 27 Juillet 2019 à 06:58

Aux belles périodes ensoleillées du matin succédera un temps instable. Les nuages prendront alors le pas sur les rayons solaires et donneront des averses voire des coups de tonnerre sur le nord de l’île et dans le centre. La nuit suivante, ce temps capricieux aura tendance à se généraliser à toute l’île. Le vent d’ouest se lèvera en ce samedi, soufflant assez fort aux extrémités de l’île et sur la partie occidentale avec des rafales atteignant 65 km/h. Températures maximales en baisse : 26 à 31 dg.



