La météo du samedi 10 Août 2019 en Corse

Rédigé par Charles Monti le Samedi 10 Août 2019 à 07:03

Légère dégradation du temps à l’entame de ce week-end. Du soleil en début de journée de samedi puis des nuages se développent donnant des averses. Elles prennent un caractère orageux et plus généralisées dimanche. Le vent plutôt faible samedi, s’oriente au secteur Nord-Ouest dimanche, devenant modéré dans le Cap Corse et sur le Nord de l’île en général. Sensation de chaleur lourde durant ces deux jours avec des maximales qui atteignent jusqu’à 35 degrés dans le centre.

