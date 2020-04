La météo du mercredi 29 avril 2020 en Corse

Charles Monti le Mercredi 29 Avril 2020 à 07:30

Les passages nuageux alterneront avec de belles éclaircies mais le temps restera sec. Le vent de Sud-Ouest soufflera assez fort aux extrémités de l’île et sur la partie occidentale du département. 30 à 50 km/h avec des rafales atteignant 65 km/h. Températures maximales en légère hausse. 16 à 21 degrés.

