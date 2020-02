La météo du mardi 25 février 2020 en Corse

MBC le Mardi 25 Février 2020 à 06:59

A l’aube, on relèvera de 4 à 11 degrés du centre vers le bord de mer. Quelques nuages au lever du jour puis les éclaircies l’emporteront. Etablissement d’un bon vent d’ouest aux extrémités de l’île, en Balagne et en montagne : 50 à 70 km/h/ Il se renforcera encore la nuit suivante 60 à 90 km/h avec des rafales atteignant la région bastiaise. Températures maximales : 13 à 19 degrés. Les minimales de la nuit suivante seront en baisse : 3 à 9 degrés de l’intérieur vers les cotes.

