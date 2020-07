La météo du lundi 27 juillet 2020 en Corse

mv le Lundi 27 Juillet 2020 à 06:55

Le soleil brillera généreusement avec tout au plus quelques cumulus dans l’intérieur de l’île en mi-journée. En fin de nuit quelques nuages bas pourront rôder le long de la côte orientale mais se dissiperont rapidement avec le réchauffement de la journée. Les brises de mer et de vallées seront faibles à modérées. De lundi à mercredi, les maximales seront conformes aux normales de saison : 27 à 29 en bord de mer, 30 à 32 dans l’intérieur de l’ile.



