La météo du lundi 1er juin 2020 en Corse

MV le Lundi 1 Juin 2020 à 08:21

Le soleil sera bien présent en matinée sur toute l’île puis des nuages bourgeonneront dans l’après midi notamment dans le Cortenais, la Cirnarca et l’Alta Rocca où tomberont quelques averses. Le vent de Nord-Est sera faible en général sur la partie orientale de l’île, de Sud-Ouest faible ailleurs. Températures maximales, légèrement en dessous des normales de saison : 17 à 24 degrés.

Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo.

A la une | L'actu régionale | Faits divers | Evènements