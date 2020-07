La météo du jeudi 30 juillet 2020 en Corse

MV le Jeudi 30 Juillet 2020 à 06:18

Il fait chaud et il va faire encore plus chaud. A partir de jeudi, le mercure grimpera jusqu’à 31 à 32 degrés en bord de mer et jusqu’à 34, 36 voire 38 ans le cortenais ou le sartenais.

