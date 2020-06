La météo du dimanche 28 juin 2020 en Corse

MV le Dimanche 28 Juin 2020 à 06:26

Le soleil brillera sans discontinuer malgré quelques cumulus chatouillant les sommets dans l'après midi.

Ces cumulus se montreront plus menaçants le week-end prochain avec quelques orages possibles en montagne.

Les brises de mer et de vallées seront faibles à modérée, 15 à 25 voire 30 km/h.

Les maximales dépasseront les normales de saison : de 26 à 28 degrés du bord de mer vers le centre de l’île lundi et 26 à 32 degrés en fin de semaine.

Température de l’eau de mer, encore un peu fraîche pour certains : 20 à 21 degrés.

