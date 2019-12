La météo du Samedi 14 décembre 2019 en Corse

Livia Santana le Samedi 14 Décembre 2019 à 07:44

La Corse reste placée en vigilance météorologique de niveau orange pour le phénomène « Vent violent». Le phénomène devrait prendre fin le samedi 14 décembre à 15h00 au plus tôt.

Vers le Cap Corse, il est attendu des rafales de 150 à 170 km/h. La région de Bastia reste concernée par des très fortes rafales de l'ordre de 100 à 130 km/h.

En matinée de samedi, ces vents violents se maintiennent sur la Haute Corse et les zones de relief et devraient perdurer jusqu’à dimanche.

A la une | L'actu régionale | Faits divers | Evènements