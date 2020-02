La météo du Mardi 4 février 2020 en Corse

Charles Monti le Mardi 4 Février 2020 à 06:28

La Corse est balayée par des vents violents. Météo France a placé la région en vigilance orange jusqu’au ce soir 18h.

Malgré le vent au petit jour les minimales seront plutôt douces prés des cotes : 10 à 12 degrés, 6 à 8 degrés dans le centre. Coté ciel, peu de changement, le bleu prédominera. Le Libeccio restera fort sur les régions sensibles avec toujours des rafales atteignant 110 km/h dans le Cap. Il faiblira un peu dans l’après midi. Les maximales seront en très légère baisse. 12 à 19 degrés de l’intérieur vers les côtes.

Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo.

