La météo du Mardi 15 Octobre 2019 en Corse

Livia Santana le Mardi 15 Octobre 2019 à 06:51

La Corse est placée en alerte jaune pour les paramètres orages, pluies, inondations jusqu’à ce soir 18 heures.

Au petit jour de ce mardi, les températures minimales seront assez douces pour la saison : 8 à 15 degrés du centre vers le bord de mer. Le temps sera perturbé avec des orages et pluies le matin sur l’ouest de l’île qui s’étendant sur l’Est en mi-journée. Des éclaircies se développeront en soirée. Le vent de Sud-Est modéré au petit jour tournera vite au secteur ouest au passage de la perturbation. Il soufflera entre 30 et 40 km/h du Cap Corse à la Balagne, en montagne et dans l’extrême sud avec des rafales atteignant 70 km/h dans l’après midi voire 90 en soirée. On attendra des températures maximales comprises entre 17 et 24 degrés.



Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo.

A la une | L'actu régionale | Faits divers | Société | Justice | Economie