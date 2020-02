La météo du Mardi 11 février 2020 en Corse

La Rédaction le Mardi 11 Février 2020 à 06:06

Lea Corse est toujours en alerte orange vent violent. En journée et jusqu'en milieu de nuit, le Libeccio soufflera encore très fort, dans le Cap Corse, en montagne et en Balagne avec des rafales atteignant 120 à 130 km/h. Rafales aussi sur la région bastiaise 80 km/h. Dans le sud, entre Porto Vecchio et Bonifacio, il atteindra 50 à 80 km/h. Ce vent faiblira progressivement la nuit suivante, restant modéré. Les maximales avoisineront 16 à 20 degrés près des cotes, 10 à 14 dans le centre.



A l’aube, on relèvera entre 11 et 14 degrés le long des côtes, 6 à 10 dans l’intérieur. Coté ciel, peu d’évolution. Du soleil à l’Est, des nuages sur les contreforts occidentaux.



Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo.



