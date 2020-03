La météo du Lundi 23 Mars 2020 en Corse

Charles Monti le Lundi 23 Mars 2020 à 07:20

Temps ensoleillé après dissipation des nuages bas côtiers. Petit bémol dans le centre de l’île où quelques cumulus belliqueux peuvent donner une ondée. Le vent de secteur Est sera localement assez fort sur tout le Nord de la Corse, de la pointe du Cap à Calvi et Bastia, mais aussi du coté de Porto Vecchio : 30 à 50 km/h avec des rafales atteignant 60 à 75 km/h. Températures maximales en baisse : 10 à 13 degrés près des côtes, voire 15 à 16 sur l’Ouest par effet de foehn, 7 à 9 dans l’intérieur.

Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo.

L'actualité | Municipales 2020 | Politique | Football | Sports | Culture | PAROLES | I santi | L'anniversari | Diaspora | iPhone | Avis de décès | Carta Bianca | A Table ! Les recettes des lecteurs | Tocc’à voi | Annonces judiciaires et légales