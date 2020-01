La météo du Lundi 20 janvier 2020 en Corse

La rédaction le Lundi 20 Janvier 2020 à 07:23

Au petit jour les minimales oscillent entre 0 et 6 dg du centre vers le bord de mer. Le temps sera perturbé avec des précipitations généralisées et souvent soutenues sur l’Est. La limite pluie/neige, située vers 800 mètres au petit matin, remontera ensuite au-dessus de 1000 mètres en journée. Le vent d'Est à Nord-Est soufflera assez fort dans le nord de l’île, en Balagne, le long de la cote Est et dans l’extrême sud avec des rafales voisines de 70 à 80 km/h. Les températures maximales s’étageront entre 6 degrés dans le centre et 14 degrés près des cotes.



Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo.



