La météo du Lundi 12 Août 2019 en Corse

Rédigé par Charles Monti le Lundi 12 Août 2019 à 07:08

Des nuages, quelques ondées, le libecciu après des brises faibles à modérées caractériseront la journée de lundi. Les températures maximales se situent entre 27 et 30 degrés en bord de mer mais elles peuvent atteindre 34 dans le centre de l'île et dans le sartenais.

