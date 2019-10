La météo du Jeudi 3 Octobre 2019 en Corse

VL le Jeudi 3 Octobre 2019 à 06:40

Quelques nuages au lever du jour, lâcheront un ondée sur la Balagne, le Nebbiu et la région bastiaise puis le temps sera bien ensoleillé. Le vent de Nord-ouest modéré sur le nord de l’île en début de matinée s’orientera au secteur Nord-Est à l’heure où le soleil atteindra le zénith. Ce Gregale atteindra une cinquantaine de km/h en Balagne et dans le Cap Corse. Il sera un peu plus faible le long de la côte orientale. Ailleurs le vent sera faible. Comprises entre 8 et 15 degrés au petit jour, les températures ne grimperont pas plus haut que 25 dg en mi-journée ( 18 à 25 selon les régions). Des températures qui se rapprocheront des normales de saison.



Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo

A la une | L'actu régionale | Faits divers | Société | Justice | Economie