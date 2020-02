Le ciel sera généralement bien dégagé jeudi. Dans la nuit de jeudi à vendredi, un passage perturbé donnera quelques ondées et donnera un temps plus changeant vendredi avec passages nuageux et belles éclaircies. Vent d'Ouest à Sud-Ouest assez fort, sur la partie occidentale de la Corse dès le début de la soirée de jeudi: 50 à 80 km/h. Températures minimales : 5 à 8 degrés sur le pourtour de l’île 2 à 5 dans l’intérieur. Maximales 9 à 17 degrés du centre vers le bord de mer.