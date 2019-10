La météo du Dimanche 20 Octobre 2019 en Corse

La rédaction le Dimanche 20 Octobre 2019 à 06:55

Le temps sera instable ce dimanche avec quelques des gros nuages noirs qui donneront des ondées et parfois des orages surtout dans le centre de l’île et l’Alta Rocca. Le vent de Sud-Ouest, modéré le

matin, se renforce aux extrémités. Températures maximales : comprises entre 15 et 23 degrés.



