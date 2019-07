La météo du 24 Juillet 2019 en Corse

Rédigé par Charles Monti le Mercredi 24 Juillet 2019 à 07:03

Ce mercredi est la journée la plus chaude de la semaine avec des maximales qui grimperont jusqu’à 36 dans le cortenais, 27 à 35 ailleurs. Le soleil ne sera guère contrarié par les nuages, plutôt rares. Vent d'Est-Nord-Est parfois modéré en plaine orientale, brises ailleurs.

Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo.

L'actualité | Politique | Football | Sports | Culture | PAROLES | I santi | L'anniversari | Diaspora | iPhone | Avis de décès | Carta Bianca | A Table ! Les recettes des lecteurs | Les insolites de l’été