La météo du 1er Juillet 2019 en Corse

Rédigé par Charles Monti le Lundi 1 Juillet 2019 à 07:44

Canicule, canicule, canicule. La journée de lundi sera encore très chaude en Corse où le niveau de vigilance orange reste au niveau 3 jusqu'à mardi.

Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo.

