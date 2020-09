La météo de ce lundi 7 septembre en Corse

La rédaction le Lundi 7 Septembre 2020 à 07:06

En début de journée le temps sera instable avec quelques averses orageuses dans l'après midi dans le centre de l'ile et le sud de la plaine orientale mais l'anticyclone des Açores apportera soleil en fin de journée. Les températures remonteront, repassant au-dessus des normales de saison.



Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo.

A la une | L'actu régionale | Faits divers | Evènements