La grève à la Poste d'Afa-Baleone se poursuit, le dialogue toujours au point mort

La situation reste figée au centre de distribution d’Afa-Baleone, où les agents de La Poste sont mobilisés depuis le 31 mars à l’appel de la CGT FAPT Corse. Ce mercredi 9 avril, le syndicat a fait savoir que la direction avait opposé une nouvelle fin de non-recevoir à ses demandes, par simple retour de mail. « Pas d’avancée aujourd’hui sur le conflit de la plateforme de distribution de La Poste d’Afa-Baleone, la direction se contentant d’une réponse par mail, suite au refus argumenté de ses propositions par le personnel gréviste, et de son propre refus d’une mise en place d’une quelconque prime compensatoire via un accord local », explique Rudhy Albertini, secrétaire départemental de la CGT FAPT 2A.



Le syndicat dénonce un blocage entretenu par l’entreprise, et déplore l’absence de marge de négociation à l’échelle de la Corse. « Ce refus remet en cause l’autonomie de la DEX de Corse, malgré la création d’un Comité Social et Économique territorial », ajoute-t-il.



Le 5 avril déjà, la CGT FAPT avait regretté un dialogue « au point mort » après l’échec de la première réunion de négociation, jugée « stérile » par les grévistes. Dans ce contexte, la reconduction de la grève avait été votée pour le week-end et le début de semaine.



Selon le syndicat, la direction mise sur une stratégie de continuité de service assurée « par le recours à des collaborateurs volontaires », sans répondre aux revendications portant sur le manque de moyens humains, matériels et organisationnels. « Nous réfléchissons à de nouvelles pistes permettant de sortir de ce conflit qui s’enlise par la seule faute de La Poste », conclut Rudhy Albertini.



À ce jour, aucune nouvelle rencontre n’est prévue,.