La fromagerie Pierucci lance sa raclette corse Santa Giulietta

- Comment vous est venue l’idée de créer une raclette corse ?

- L’idée nous est venue en cherchant à améliorer notre tomme pour qu’elle fonde plus facilement. Et à partir de là, nous sommes repartis d’une page blanche pour créer un vrai produit d’hiver, adapté à la raclette.





- Est-ce plus compliqué à élaborer que vos fromages habituels ?

- Oui, clairement. La fabrication d’un fromage à raclette demande une technologie différente, des ferments spécifiques et des températures de travail bien précises. On est sur un process plus technique que pour nos tommes ou fromages traditionnels.





- Votre raclette Santa Giulietta a un goût moins fort que celles du commerce. Est-ce volontaire ? Est-ce lié au choix du lait ?

- Notre raclette a un goût prononcé de brebis, mais nous évitons volontairement une fermentation trop poussée pour ne pas obtenir un fromage trop fort. L’affinage en cave lui apporte un goût léger, avec des notes fruitées. Et son grand avantage, c’est qu’elle est sans lactose.





- Aujourd’hui, combien de sortes de fromages compte la fromagerie ?

- Nous commercialisons actuellement une dizaine de types de fromages différents.

- Où peut-on acheter votre raclette ?

- Aujourd’hui, elle est disponible dans tous les supermarchés.





- Des envois sur le continent sont-ils possibles ?

- Oui, les envois sont possibles.