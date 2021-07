La fondation de l'Université de Corse fête ses 10 ans

Il y a maintenant 10 ans la fondation de l'Université de Corse voyait le jour avec pour objectif de répondre aux enjeux du territoire et à ses besoins de développement tout en y intégrant les étudiants. Dix ans plus tard, on peut dire que le pari est bien tenu puisque elle rencontre un véritable succès. Des projets devenus phares ont vu le jour comme la création il y a 8 ans du challenge innovation pour les jeunes entrepreneurs voulant développer leur start-up ou encore le très prestigieux centre de recherches marines Stella mare.



Antoine Aiello, le président de l'Université de l'époque à l'initiative du projet et directeur de Stella Mare, se réjouit de voir les activités de la fondation si diversifiée "dix ans plus tard, les actions sont très variées je pense par exemple aux bourses offertes aux étudiants, aux activités artistiques soutenues ainsi qu'au soutien aux jeunes entreprises et évidemment à la recherche halieutique".



Se projeter sur l'avenir



Si la fondation a pu se développer aussi rapidement c'est aussi grâce au mécénat et au dix chefs d'entreprise qui ont participé à sa création. Parmi eux, Albert Fusella devenu président de la structure en octobre 2020 qui tire un bilan extrêmement positif de ces dix années passées. "N'ayant pas de grandes écoles en Corse, on s'est dit qu'il fallait permettre à l'Université d'avoir un relais avec les acteurs économiques sur l'île et c'est réussi. Aujourd'hui nous avons une cinquantaine de partenaires qui sont prêts à soutenir nos jeunes et les aider dans la réalisation de leurs projets", souligne-t-il.



Cette fête d'anniversaire était aussi l'occasion, lors d'un séminaire avec la cinquantaine de partenaires de la fondation, d'évoquer de nouveaux projets communs pour la jeunesse. "Nous avons par exemple discuté avec Luc Bereni, le président d'Air Corsica pour voir ce que l'on pourrait faire pour proposer des voyages d'études à l'international ou encore un projet pédagogique autour des échecs", explique Graziella Luisi, directrice de la fondation de Corse qui voit pour la fondation de beaux jours arriver.

Albert Fusella ambitionne quant à lui la création de formations diplômantes dans des secteurs innovants : "pourquoi pas, dans l'ingénierie agro-alimentaire ou dans l'informatique ?"