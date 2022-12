La farine de châtaigne corse, un savoir-faire millénaire

Malgré tous ces gages de qualité, la farine de châtaigne corse a vécu des heures sombres, dont elle n’est pas totalement tirée. « En 2010, l’île a été touchée par le cynips, un parasite qui se développe dans les bourgeons. On a eu un pic d’infestation entre 2010 et 2018, c’était dramatique. » Résultat, de 110 tonnes de farine produites en 2010, la Corse est passée à 16 tonnes en 2018. Aujourd’hui, la situation est plus ou moins rentrée dans l’ordre, mais de nouveaux dangers pointent. « En 2022, on devrait se situer à un peu moins de 50 tonnes. Ce qui est en dessous de la production de 2021, qui avait frôlé les 60 tonnes. »



La raison de cette baisse, Carine Franchi la connaît bien, et elle tient en un mot : « sécheresse ». « Il y a une perte évidente à cause du changement climatique. La réflexion est vraiment d’actualité, on met en place des expérimentations pour tenter de trouver des solutions. » Parmi les pistes étudiées, les producteurs se penchent sur la possibilité de planter de l’engrais vert sous les châtaigneraies, pour mieux stocker l’eau pendant les pluies naturelles. Une solution qui permettrait ensuite aux arbres de tenir au cours des périodes plus difficiles.



Rien n’est encore acquis, mais les projets s'affinent, et la main d’œuvre ne manque pas. « À un moment, on a eu une baisse d’activité à cause du parasite, donc plus personne ne se lançait dans la farine. Mais maintenant, ça repart », certifie la responsable du syndicat. « On a plusieurs demandes d’installations, notamment des jeunes. Il faut surtout retenir que le nombre de producteurs de farine AOP n’a jamais baissé. Il y a même une légère augmentation. » De quoi s'assurer que cette tradition persiste, et continue d'alimenter diverses recettes pour les décennies à venir.