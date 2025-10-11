La famille d’Antoine Carlotti, le signadore d'Aleria, lance une cagnotte après son décès

Antoine Carlotti si n’hè andatu à l’eternu. Bien connu en Corse et même au-delà, le 6 octobre dernier, cet homme de 88 ans originaire de Pianellu et installé depuis longtemps à Aleria a effectué son dernier voyage après avoir consacré sa vie à aider les autres. Berger avant tout, il avait suivi la voie de sa famille, « sans se poser de questions », raconte sa petite-fille Marina Massiani.



« Notre famille a toujours eu des bêtes, donc c’était naturel pour lui d’être berger. Il a toujours vécu simplement, à l’ancienne. Il n’a jamais pris le virage de l’automatisation, il vivotait mais ça lui suffisait », explique-t-elle en reprenant : « Il a longtemps apporté du lait à la société Roquefort. Il vendait aussi des agneaux. Mais il est toujours resté dans une agriculture comme on la faisait avant ».



Mais c’est surtout un autre don qui avait fait la renommée de celui que beaucoup connaissaient sous le surnom de Cruchjinu : celui de signadore. Un rôle qui lui tenait à cœur par-dessus tout. « Pour lui, c’était une vraie mission d’avoir ce don », confie sa petite-fille, « Nous avons ce don de guérisseur dans la famille. Les prières se transmettent, mais il y en a chez qui cela marche, tandis que chez d’autres non. Cela fait partie aussi du mystère de cette tradition orale. Mon grand-père, lui, avait vraiment un don extraordinaire. Il soignait tout le monde, les adultes, les enfants, les animaux, toujours avec beaucoup d’humilité. Et surtout, il n’a jamais accepté aucune somme d’argent pour cela ».



Dans l’arrière-salle du bar L’Opus à Aleria, où il passait souvent ses soirées, il signait sans rendez-vous, sans carnet, simplement au hasard des rencontres. Attirés par sa renommée gonflée par le bouche à oreille, certains venaient de loin, parfois de l’autre côté de la mer, pour bénéficier de ses prières. « Tous les soirs, il passait au bar après avoir fait ses courses et c’était improvisé. Il n’a jamais refusé de signer qui que ce soit, pourtant c’est vraiment un don de soi et cela puise en énergie. Et il l’a toujours fait avec le sourire, et avec humour et simplicité », se souvient sa petite-fille en soulignant qu’il est aujourd’hui impossible de quantifier le nombre de personnes qu’il a pu aider par son don. Outre guérir les maux, il a également aidé de nombreuses femmes qui éprouvaient des difficultés à tomber enceinte, à avoir un enfant. « Plus de 150 », selon Marina Massiani. « C’était vraiment sa prière à lui, plus confidentielle », sourit-elle.

