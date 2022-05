La "croisière bleue" de retour à Calvi : "Non Ti Fermi Mai" le plus rapide

Après 2 ans d'absence en raison de la crise sanitaire, la Croisière bleue a de nouveau fait escale à Calvi. Partie d'Antibes- Juan le Pins la course qui se déroule traditionnellement durant le week-end de l'Ascension est inscrite au calendrier de la Fédération Française de Voile et est parrainée par le Yacht Club de France.

Avec 120 embarcations et plus de 700 participants, cette nouvelle édition a été accueillie comme il se devait par les calvais.

" C'est que du bonheur que de se retrouver dans la ville de Calvi et revoir cette belle pinède après deux ans d'absence. De revoir mon ami Didier et un beau travail que la ville a réalisé avant de nous recevoir. C'est super. Nous sommes vraiment enchantés" se réjouit Alain Venturi, président de la course.

Un plaisir partagé côté calvais.

" Sur le plan économique, accueillir plus de 800 personnes, entre participants et organisateurs, c'est une bouffée d'oxygène pour la ville. Aujourd'hui, c'est un plaisir d'accueillir à nouveau cette course. Notre maire, souhaite mettre en valeur toutes ces manifestations. Le port et les services techniques de la ville travaillent en synergie pour le bon déroulement de l'événement", précisait pour sa part Didier Bicchieray, adjoint au maire en charge des sports.

Pour cette nouvelle traversée, où le vent a fait légèrement défaut, c'est le "Non Ti Fermi Mai", qui est arrivé en tête à Calvi, à 12h32 minutes et 57 secondes. "Le départ s'est fait mercredi à 19 heures. C'était une course un peu longue car il n'y avait pas beaucoup de vent" commentait Alain Venturi à l'heure de la remise des prix effectuée en présence des représentants du Crédit Mutuel de Balagne et de Bastia.



" C'est une régate bon enfant, on fait une traversée qui n'est pas trop longue, où l'on s'amuse. À Calvi il y a une bonne ambiance. C'est plus dans l'esprit de se retrouver avec plusieurs bateaux et des gens du club. On a gagné en temps réel pas en temps compensé, mais on est toujours content de remporter la course. Ça fait toujours plaisir" expliquait, quant à lui, Nicolas Fauroux, membre de l'équipage du bateau vainqueur

Un beau trophée, offert par la ville de Calvi, remis une nouvelle fois en jeu par les vainqueurs pour les éditions à venir.



À l'issue de cette remise de prix, les participants ont eu l'occasion de partager un délicieux veau à la broche, à l'ombre des pins de la plage de Calvi, repas accompagné par la musique d'Eric et Jean-François Mattei.