La crèche de Figari vient d’ouvrir, et il reste quelques places

Mais alors, comment expliquer qu’une structure aussi attendue ne soit pas complète au moment de son ouverture ? En effet, neuf places sont actuellement occupées, mais a Casa di i Ciucci peut accueillir jusqu’à douze enfants simultanément. L’ouverture était initialement prévue en janvier, mais elle a dû être repoussée. « Sinon, on avait une quarantaine de demandes au départ, précise Jean Giuseppi. Mais beaucoup de parents ne pouvaient pas attendre. Ils se sont tournés vers une autre solution. » La crèche de Figari n’est pas réservée aux seuls habitants de la commune, mais à l’ensemble du territoire de la communauté de communes.



"On fabrique nous-même la pâte à modeler"



A Casa di i Ciucci dispose d’une superficie de 500 m², extérieurs compris. Les enfants, âgés de 4 mois à 2 ans et demi, y sont accueillis du lundi au vendredi, de 7 h 30 à 18 h 30. En plus de sa directrice Caroline Hevin, qui est éducatrice de jeunes enfants, la crèche dispose d’une auxiliaire de puériculture et de deux agents ayant un CAP petite enfance. Deux autres emplois restent encore à pourvoir, « pour faire la cuisine et le ménage », indique la directrice. Le nouvel établissement figarais a la particularité d’être écolabellisé. Autrement dit, « pour l’alimentation, on travaille au maximum sur des produits locaux. Et on fabrique nous-même les produits d’entretien, la pâte à modeler ou la peinture. » Une initiation à la langue corse y sera distillée, « notamment à travers des chansons ».