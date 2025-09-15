La crèche de Figari vient d’ouvrir, et il reste quelques places

CorseNetInfos
le Lundi 15 Septembre 2025 à 11:37

En dix ans, Figari a gagné plus de 400 habitants. Y construire une crèche n’est donc pas un luxe : et après plusieurs mois de travaux, a Casa di i Ciucci a accueilli ses premiers enfants le 1er septembre. C’est une structure de 12 places portée par la commune, qui en a délégué la gestion à l’association ADMR.



A l'ouverture, neuf enfants étaient inscrits, la crèche pouvant en accueillir douze simultanément.
De Figari, pour atteindre les crèches les plus proches, il fallait se tourner vers Bonifacio et Porto-Vecchio, où la concurrence pour obtenir une place était rude. « On a aussi demandé à la maison d’assistantes maternelles de Sotta, et il y avait de la place nulle part », confirment Marie et Maëva, deux Figaraises soulagées d’avoir enfin pu régler ce problème, elles qui ont participé la semaine dernière avec leurs enfants aux temps d’adaptation à la Casa di i Ciucci. « Déjà, au moment de la campagne pour les municipales, c’était dans les projets de tout le monde », se souvient le maire Jean Giuseppi.
A quelques mois de la fin de son mandat, il s’est dit « heureux d’avoir fait aboutir ce projet structurant, très important pour la commune », au cours de la cérémonie d’inauguration de l’équipement, qui a eu lieu ce jeudi 11 septembre. Sans solution de garde, Laetitia n’a pas repris son travail afin de pour pouvoir garder sa fille de 18 mois, Marie-Charlotte. Informée du projet à Figari, elle avait pourtant fait sa demande d’une place en crèche « dès que j’ai su que j’étais enceinte ».

La structure a été écolabellisée.
Mais alors, comment expliquer qu’une structure aussi attendue ne soit pas complète au moment de son ouverture ? En effet, neuf places sont actuellement occupées, mais a Casa di i Ciucci peut accueillir jusqu’à douze enfants simultanément. L’ouverture était initialement prévue en janvier, mais elle a dû être repoussée. « Sinon, on avait une quarantaine de demandes au départ, précise Jean Giuseppi. Mais beaucoup de parents ne pouvaient pas attendre. Ils se sont tournés vers une autre solution. » La crèche de Figari n’est pas réservée aux seuls habitants de la commune, mais à l’ensemble du territoire de la communauté de communes.

"On fabrique nous-même la pâte à modeler"

A Casa di i Ciucci dispose d’une superficie de 500 m², extérieurs compris. Les enfants, âgés de 4 mois à 2 ans et demi, y sont accueillis du lundi au vendredi, de 7 h 30 à 18 h 30. En plus de sa directrice Caroline Hevin, qui est éducatrice de jeunes enfants, la crèche dispose d’une auxiliaire de puériculture et de deux agents ayant un CAP petite enfance. Deux autres emplois restent encore à pourvoir, « pour faire la cuisine et le ménage », indique la directrice. Le nouvel établissement figarais a la particularité d’être écolabellisé. Autrement dit, « pour l’alimentation, on travaille au maximum sur des produits locaux. Et on fabrique nous-même les produits d’entretien, la pâte à modeler ou la peinture. » Une initiation à la langue corse y sera distillée, « notamment à travers des chansons ».

A Casa di i Ciucci a été construite entre les deux écoles de Figari.
La crèche a coûté 888 000 €, financée à 20 % par la commune et subventionnée par la CAF, la Collectivité de Corse et des fonds européens. Elle a vu le jour à mi-distance des deux écoles (maternelle et primaire) de Figari, au sein d’un pôle qui pourrait s’étoffer d’un réfectoire, la mairie venant de faire l’acquisition d’un terrain à proximité, en vue de faire aboutir à plus long terme ce nouveau projet.

Les candidatures pour une place en crèche sont à adresser par téléphone à la directrice Caroline Hevin, au 04 23 36 21 59.




