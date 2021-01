La congrégation franciscaine de Sartene s'en va : quel avenir pour le secteur paraoissial ?

La rédaction le Vendredi 1 Janvier 2021 à 18:09

Les Pères mexicains de Saint Côme et Saint Damien de Sartène s'en vont. Dans un communiqué les laïcs du conseil paroissial, la confrérie du Saint Sacrement de Sartène, l'association du couvent Saints Côme et Damien, la catéchèse de Sartène et de l’Alta Rocca regrettent bien évidemment ce départ. Mais tous n'ont qu'un objectif : apporter leur contribution à une solution à la situation à laquelle travaille le Père Coeroli