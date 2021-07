La communauté d'agglomération de Bastia, la CCI et la CMA main dans la main pour le développement économique du territoire

« Grâce à cette coopération nous allons pouvoir partager nos informations et savoir où agir, quand et qui doit le faire » précise le président de la CAB Louis Pozzo di Borgo. Mais au-delà du partage des données et des tâches c’est la précision des actions menées qui est en jeu.sans avoir besoin de passer par l’échelon supérieur, l’échelon territorial. « Nous n’aurons plus besoin d’attendre l’agence de développement économique de la Corse pour certains projets, même si nous restons partenaires pour beaucoup d’autres ». C’est ainsi replacer la CAB dans son rôle d’aménageur économique du territoire.Pour autant,face à une hypothétique validation de chacune d’entre elle : « Il y aura des concertations sur certains projets et si une des chambres consulaires ne veut pas ou ne peut pas participer à tel ou tel projet elle sera libre. Il en sera de même pour la CAB. Nous ne sommes pas soumis à une majorité de validation pour lancer un projet » explique Louis Pozzo di Borgo. Et dans les faits, cela se démontre. La fabrique à projets Avvià , ouverte le premier juin dernier au 3 cours Favale à Bastia, en est un exemple. Elle est le fruit d’une coopération entre la CAB et la CCI.