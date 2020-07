La comète Neowise dans le ciel corse

C'est une grosse étoile rouge-orangée, avec une longue traîne brillante que l'on peut observer depuis plusieurs jours, dans le ciel corse, entre 4 et 5 heures du matin, avant le lever du Soleil.La comète C/2020 F3, surnommée Neowise, du nom du télescope qu’il l’a découverte, est en effet visible tout ce mois de juillet, pendant près de 30 minutes à l'aube.Pour la repérer, il vous suffira de lever les yeux en direction du nord-est, comme l'a fait ce vendredi 10 juillet Patrick Nicolaï qui a capturé en photo le passage, au-dessus d’Illarata, de l'astre "à la queue flamboyante".Sa couleur si dense et orangée est due au fait que le 3 juillet. dernier la comète est passée à à 44 millions de kilomètres du Soleil et « durant sa visite à l’astre solaire, les couches extérieures de Neowise se sont réchauffées jusqu’à ce qu’une partie de la glace se transforme en gaz. Ce processus libère des grains de poussière jusqu’alors enfermés dans la glace, qui à leur tour se réchauffent pour former un nuage incandescent autour du noyau », explique le magazine Futura Sciences La comète sera au plus proche de la Terre le 23 juillet prochain.