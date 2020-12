La colère des accueillants familiaux corses, privés de prime COVID

« En vingt ans on n’a jamais rien demandé » s’agace Sandrine Aliotti, Vice-Présidente de l’association « Casa di u Core », qui réunit une quarantaine de familles d’accueil pour personnes âgées ou handicapées, sur la soixantaine que compte l’île. Sorte d’ « EHPAD en version réduite », une famille peut recevoir à domicile jusqu’à trois personnes.



En première ligne face à la crise sanitaire



Un travail 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour les accueillants, qui estiment avoir été et être encore « en première ligne » face à la crise sanitaire. « Nous nous sommes débrouillés seuls pour les achats de gel, de blouses, de masques, de gants… » déplore Sandrine Aliotti. « Et pourtant nous n’avons connu aucun cas de COVID-19, aucun décès, parmi les 180 personnes âgées que nous gardons » poursuit-elle.



Aussi, les accueillants familiaux espéraient pouvoir bénéficier, eux aussi, de la prime COVID versée aux travailleurs médico-sociaux. Mais ils ont eu une mauvaise surprise : « Nous apparaissions dans le rapport du 30 juin de la Collectivité de Corse mais nous avons finalement été exclus du dispositif » explique la Vice-présidente. Une décision vécue comme une injustice : « pourquoi l’ont-il donnée à tout le monde et pas à nous ? » s’interroge Sandrine Aliotti.



Malgré un rendez-vous avec la conseillère exécutive en charge de la santé Bianca Fazi le 5 octobre dernier, le dossier serait aujourd’hui « au point mort ». Ce qui désole Sandrine Aliotti : « Je pensais que la Collectivité de Corse était plus humaine » lâche t-elle, amère.



Pas de prime COVID, mais un nouveau règlement des aides



Du son côté, Bianca Fazi tient d'abord à souligner « le travail remarquable » des accueillants familiaux. Lors de leur entretien, elle indique avoir expliqué aux représentants de l’association « qu’ils ne rentraient pas dans le cadre légal de cette prime exceptionnelle ». Si conseillère exécutive reconnait ne pas les avoir recontactés personnellement depuis, elle assure néanmoins que les services de la Collectivité ont bel et bien travaillé sur ce dossier.



Aussi, lors de la prochaine session de l’Assemblée de Corse des 21 et 22 décembre, Bianca Fazi souhaite faire passer « un nouveau règlement des aides » afin de prendre en compte la demande de l’association : « soit en prenant en charge une partie de la mise aux normes du logement des accueillants, qui nécessite de nombreux aménagements, soit un défraiement d’une partie des charges financières notamment quand ils partent en vacances et qu’il doivent trouver des remplaçants, à leurs frais ». Un dispositif qui, selon la conseillère exécutive, serait donc « plus pérenne » que l’attribution d’une simple prime COVID. Bianca Fazi assure également s’attacher « à discuter au niveau national pour qu’il ait un statut bien défini des accueillants familiaux ». Ces perspectives seront-elles suffisantes pour apaiser la colère des familles d’accueil insulaires ?