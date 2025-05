La cinquième édition de la Corsica de la Indian Riders Corsica fait rugir les moteurs sur les routes insulaires

Pas question, pourtant, de défiler en rang serré sur les routes sinueuses. L’originalité réside dans la liberté laissée à chacun. « On ne veut pas de gros cortèges, surtout sur les routes de Corse ! Chaque groupe, limité à vingt motos maximums, part quand il veut, avec un livret de douze balades. Chacun choisit son circuit, c’est la liberté avant tout.», insiste Patrick Braindot.

Mais la passion ne s’exprime pas que sur la route. Chaque soir, place à la fête sous le chapiteau dressé au camping. « Après la balade, on range les motos au pied du bungalow, puis c’est le moment des retrouvailles. Apéro, concert, beaucoup d’amitié, c’est une grande famille qui se retrouve », raconte-t-il. Pierre Billon, parolier de Johnny Hallyday et Marie Billon, musiciens et proches de, assurent le show et donnent au rassemblement une saveur “old school”. « C’est rare de retrouver cette ambiance ailleurs, il y a une vraie chaleur humaine ». Enfin, l’île de beauté s’est montrée clémente : le soleil est au rendez-vous au fil des étapes : « On a vraiment de la chance cette année, la météo est idéale pour rouler, ni trop chaud, ni trop de vent. », se réjouit Patrick Braindot. Des beaux souvenirs qui vont certainement déboucher vers d’autres rassemblements les années suivantes.