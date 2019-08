La calvaise Alexandra Santelli à la coupe internationale d'été d'Optimist à Plérin

La coupe internationale d'été d'Optimists qui se déroule depuis hier et ce jusqu'au 23 août est incontestablement l’un des plus grands rendez-vous d’Optimists qui se déroule en Europe.

C'est à Plérin, sur les Côtes-d'Armor que 400 jeunes navigateurs âgés de 8 à 14 ans, venus de rance, Grande-Bretagne, Irlande, Belgique, Suisse, Espagne, Chine, Brésil... qui s'affrontent .

Parmi ces concurrents, une calvaise: Alexandra Santelli, licenciées au Calvi Nautic Club.

Avec des parents aguerris à la compétition, comme "Manu" et Sophie, la toute jeune calvaise ne pouvait que baigner dans cet univers. Et, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle a de qui tenir.

Participer à un tel rassemblement que celui de Plérin, n'est pas chose facile, tant d'un point de vue financier que logistique mais quand on aime on se sacrifie et on ne regarde pas.

Le convoi est donc parti en début de semaine avec la remorque chargée d'Optimists, direction la Bretagne.

Là, Alexandra qui a cette volonté de compétitrice est prête à relever ce défi et à porter haut et fort les couleurs de son club et de la Ville de Calvi.