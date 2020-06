La boutique éphémère « Carré d’Art » revient à Ajaccio

Hormis les restaurants et les cafés qui s’animaient et s’activaient ce mardi 2 juin, certaines boutiques ouvraient à nouveau leurs portes. C’est le cas notamment de la boutique éphémère « Carré d’art » dans le centre ancien d’Ajaccio. C’est la deuxième année que cette boutique propose une vitrine « Made in Corsica » aux artisans d’art. Ils sont une quinzaine à partager cette enseigne. Cette initiative a germé au sein de l’association d’artisans « Métiers d’Art Corse ». « Nous avions le projet d’ouvrir une boutique éphémère, explique Jean-Yves Mouillevois, le président. Mais nous avions besoin d’une aide logistique car nous ne trouvions que des locations à l’année. Nous avons été nous présenter aux acteurs institutionnels et nous avons été très bien accueillis par la municipalité qui a eu une oreille attentive. Nous avons trouvé le local, mais le loyer étant élevé, nous avons acté un partenariat avec la mairie qui nous a aidé à mettre en œuvre ce projet ».



Ce sont donc 100 mètres carrés d’exposition qui propose au public un large panel de produits, tous issus de l’artisanat d’art. « Les artisans qui souhaitent nous rejoindre doivent candidater, il faut bien sûr qu’ils correspondent à des critères précis des métiers d’art, souligne Marie-Christine Marovelli, la trésorière. Nous privilégions les artisans du Pays Ajaccien mais il nous est arrivé d’accepter d’autres exposants si le savoir-faire proposé est inexistant sur le territoire.

Du côté de la Mairie, le premier adjoint au Maire Stéphane Sbraggia était présent lors de cette réouverture qui s’opère dans des circonstances particulières. « Avant cette crise sanitaire, dynamiser le cœur de ville était déjà une priorité en diversifiant l’offre pour davantage d’attractivité. Il fallait donc travailler sur une offre commerciale originale et soutenir donc ce type de boutique et particulièrement les artisans d’art. Nous sortons aujourd’hui d’une crise sanitaire où l’ensemble du tissu économique en centre-ville s’est retrouvé un peu plus fragilisé. Nous sommes donc présents dans le cadre de notre mission pour soutenir et accompagner le commerce de proximité. La Ville a à cœur que l’ensemble des acteurs qui participent à l’art de vivre ajaccien repartent dans les meilleurs conditions possibles ».



Les artisans présents ont en effet souffert de la crise. Bon nombre de salons annulés, des exports parfois impossibles et beaucoup d’incertitudes encore sur les futures foires en Corse et sur le continent qui développaient leurs activités. Cette boutique qui restera ouverte jusqu’à fin septembre est donc l’occasion de renouer avec une clientèle locale.

Toujours en soutien auprès des métiers d’art, la SPL M3E. « Cette année, nous poursuivons un double objectif, explique Marie-Antoinette Santoni-Brunelli, Présidente de la M3E. Il s’agit de continuer à permettre à l’artisanat d’art de s’exposer en prenant en charge la moitié du loyer mais aussi soutenir et le mettre davantage en valeur lorsqu’on sait que ces activités ont beaucoup souffert de la période que nous venons de traverser. Il était donc primordial de remettre à leur disposition les outils pour favoriser leur développement ».

Bijoux, mobilier, couteaux, décoration, luminaires, accessoires de mode, objets en céramique, peintures, etc, sont donc au rendez-vous à la boutique Carré d’Art et attendent de nombreux ajacciens pour une découverte ou redécouverte de l’artisanat d’art local.