La biodiversité aussi prend l’air : mission nature à l’aéroport d’Ajaccio

Plusieurs visites chaque année d’avril à septembre pour suivre l’évolution de la biodiversité

Depuis trois ans, plusieurs préconisations ont ainsi permis de mieux préserver la biodiversité avec une fauche plus tardive, pour respecter le cycle de vie des oiseaux et autres insectes mais aussi la mise en place de zones de refuge. Mais aussi, la gestion et le traitement des espèces exotiques envahissantes, souvent originaires d’autres continents, qui ont été apportées par maladresse, et qui rentrent en compétition avec des espèces locales. Chaque naturaliste vient ainsi sur site durant plusieurs jours en avril, juin et septembre lors de prospections avec des protocoles de sciences participatives. Un travail de terrain coordonné avec le gestionnaire de la plateforme et donc la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Corse du Sud, et ses deux référents Fabien Ruggeri et Alexia Teisseire, chargés de mettre en pratique les actions en. faveur de la biodiversité, du gestionnaire de l'aéroport d'Ajaccio : « En tant qu’exploitant de l’aérodrome, nous devons faire en sorte de bien connaitre cette plateforme aéroportuaire et mettre en place les actions nécessaires pour la préserver. On travaille main dans la main depuis 2016 avec l’association Aéro Biodiversité et leurs naturalistes. Leur inventaire, la cartographie de l’habitat ainsi que leurs préconisations nous permettent de mieux appréhender notre faune et notre flore. Nous devons faire en sorte de concilier les actions à mettre en oeuvre avec l'aspect sécuritaire. La nature doit poursuivre son cycle de vie au sein de la zone sans entraver la sécurité lors notamment du décollage et de l'atterrissage des avions, qui ne doivent pas être perturbés par la présence aviaire ».