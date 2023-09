La bibliothèque Prelà de Bastia reçoit un don important de la collection Dionisi

Ce sont des centaines de "documents exceptionnels" qui viennent d’être offerts à la Bibliothèque d'Étude et de Recherche Tommaso Prelà de Bastia par la famille Dionisi qui a donné une partie de la précieuse collection du regretté docteur Paul-Jean Dionisi.

Le don, présenté ce vendredi 22 septembre et qualifié de "très important et varié" par Philippe Peretti, adjoint au maire de Bastia, délégué au patrimoine et au mécénat, marque un moment significatif pour la bibliothèque. « Grâce à ce don c’est une formidable collection avec des documents exceptionnels comme des registres ou le Giustificazione qui est mise à la disposition du public. Nous recevons régulièrement des dons notamment des Corses de la diaspora très attachés à leur île mais la ville fait aussi des achats. La valeur de la collection qui vient de nous être donnée ne peut être estimée car à sa valeur marchande s’y ajoute une valeur morale. Ce sont des pièces rares que le docteur Dionisi avait acquises au fil des ans. »



Le docteur Paul-Jean Dionisi, 1910-1984, était originaire du hameau de Chigliacci, prés de Cervione. S’il a passé toute sa vie sur le continent, la Corse était bien présente dans son cœur. « Appartenant à la diaspora, et malgré l’éloignement de la terre de ses ancêtres, comme beaucoup de Corses de cette génération, il a voulu prouver qu’on pouvait créer des liens indescriptibles par l’éducation, le savoir, la transmission » indique sa fille Florence, donatrice d’une partie de sa collection à la bibliothèque Prelà. « Mon père n’a eu cesse de mener cette constante recherche pour l’amour de cette île dont il voulait posséder tous les contours à travers l’histoire et la politique comme pour l’amour de sa profession. Cette recherche s’est concrétisée dans ses collections de livres anciens ».



En mai dernier, Florence Dionisi avait déjà fait don à la bibliothèque des livres de médecine de son père. « J’avais fait part de mon intention à une amie, Josette Dall’Ava Santucci, professeur de médecine à Corte, de faire don de ces livres à l’Université de Corse. Or celle-ci m’a plutôt orientée vers la bibliothèque Prelà dont elle connaissait bien la directrice Linda Piazza. Le contact avec celle-ci a été une belle rencontre et j’ai donc décidé de donner, en plus de ses livres de médecine, une partie de la collection de mon père. Par le don de cette double collection de livres anciens, je rends hommage à l’homme qu’il était, au résistant qu’il fut ; à la Corse qu’il m’a fait aimer, à son histoire, à ceux qui ont lutté pour sa liberté. Il m’ a transmis l’attachement pour la terre de nos ancêtres que je traduis à mon tour, ici. Je me souviens de ses rêves pour la Corse, du renouveau qu’il pressentait. Je pense qu’il aurait été heureux de voir ce qu’elle est devenue. Mes enfants et moi-même sommes ravis de donner ses collections à la Corse, que les parties de son histoire se trouvent dans cette bibliothèque patrimoniale de Bastia, afin que les futurs chercheurs puissent y trouver tous les éléments dont ils auraient besoin ».



Très heureuse et fière aussi la directrice de Tommaso Prelà, Linda Piazza : « C’est un don exceptionnel de plus d’une centaine de pièces qui vont rejoindre notre fonds. On y trouve entre-autres documents des lettres de Napoléon, de Pascal Paoli, des documents relatifs à la contrebande autour de la Corse sous l’Ancien régime, des documents de 1768 et 1769 relatifs au jardin des jésuites de Bastia. On note aussi une importante présence de documents concernant Barthélemy de Colla seigneur de Pradine et une carte de la Corse de 1735».