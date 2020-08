La baie vitrée tombe en morceaux sur un enfant de 9 ans : "la chaîne de solidarité a permis de sauver mon fils"

".Nous sommes de Bastia et étions partis en week-end à Porto-Vecchio le vendredi 31 juillet. Une heure après être arrivés à l'hôtel mon fils de 9 ans a transpercé la baie vitrée de la chambre. Il a été gravement blessé car les vitres de la baie lui sont tombées dessus. Les secours sont arrivés tout de suite et nous avons été transportés en hélicoptère à Ajaccio où mon fils a subi une intervention chirurgicale" raconte l'infirmière.

"Je voudrais vraiment remercier tout le monde car tout le monde a été formidable."





Tout a commencé dans la chambre où la petite famille comptait séjourner tranquillement.

"Nous sommes arrivés en fin d'après midi et vers 18h30 . Dans la chambre il y avait une grande baie vitrée qui donnait sur une belle terrasse avec vue sur la piscine

Mon fils pensant , sans doute qu'elle était ouverte, a foncé dedans et toute la vitre lui est tombée dessus."



Et tout a viré au cauchemar.

"Nous l'avons relevé avec une énorme plaie délabrante sur la joue, très près de la carotide. Il a été blessé aux coudes et au niveau du pied. J'ai dû faire un garrot, de plus les 5 tendons releveurs étaient sectionnés, l'artère tibiale et l 'artère du pied également. Il a eu aussi à l'autre jambe une atteinte capsulaire ..."



L'appel aux secours étaient, dès lors, indispensables.

"Ils sont intervenus très vite. Le Samu et les pompiers et ont été très efficaces. Je ne les remercierai jamais assez" répète inlassablement l''infirmière bastiaise.

"Nous avons été rapidement conduits au stade où nous attendait l'hélicoptère de la gendarmerie ainsi que le Samu d'Ajaccio."





Toute la petite famille a alors été été évacuée sur l'hôpital de La Miséricorde "où nous étions attendus par le chirurgien-orthopédique, l'ORL, l'anesthésiste pour une prise en charge au top."

"Ils ont effectué les premiers soins et ensuite mon fils a subi une intervention jusqu'à 3 heures du matin : le personnel de la pédiatre ainsi que celui du bloc ont été formidables" précise la mère de l'enfant blessé.

"Ils m'ont permis de l'accompagner jusqu'à la salle d'opération. Ils nous ensuite rappelé pour nous dire qu'il était en salle de réveil."





"Le personnel de la pédiatrie a été formidable pendant son séjour d'hospitalisation" ajoute la mère de famille qui termine en remerciant "tout le monde du fond du cœur pour leur empathie envers mon fils et envers nous ses parents, ainsi que l équipe du Samu de Porto-Vecchio qui a été super et qui a pris des nouvelles de mon fils dès le lendemain de son hospitalisation en pédiatrie"