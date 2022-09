La Société Publique Locale "Lisula Balagna Développement" a été créée

Ce jeudi 1er septembre, la commune de Lisula a organisé son conseil municipal de rentrée. Angèle Bastiani,le maire a présenté les 11 points à l'ordre du jour où il était notamment question de la création de la Société Publique Locale "Lisula Balagna Développement", avec l'approbation du projet de statuts et la participation de la Commune. "Comme vous le savez, une opération de programmation du renouvellement de l'habitat est en cours sur notre commune et a déjà permis plusieurs opérations de rénovations sur des bâtiments du centre ancien. C'est l'un de nos engagements politiques prioritaires. Proposer des logements décents et rénovés pour les habitants de Lisula dans un cadre de vie global en constante amélioration ", a expliqu" le maire.



Dans la poursuite de ces objectifs politiques, la communauté de communes de Lisula Balagne, a en effet constitué une Société Publique Locale, présentant un double objet social. "Développer et opérer un ensemble de services liés à l'habitat, au bénéfice du public, proposer aux collectivités des services de conseils administratifs, techniques et d'ingénierie pour la définition et la mise en œuvre de la politique de logement, l'attractivité de développement économique" a detaillé l'élue.



Il a en suite été proposé aux membres du conseil municipal que la commune de Lisula participe au sein du capital de la SPL pour un montant de 5500€, ce qui représente 55 actions à 100€. Et que le maire, Angéle Bastiani soit également désignée représentante permanente de la commune à l'assemblée générale des actionnaires et mandataires, au conseil d'administration de la société. "Cette SPL a été créée par l'a communauté de communes de Lisula, dans l'optique d'être plus efficace au niveau des aides à l'habitat, au logement, aux copropriétés dégradées ou encore à la rénovation énergétique. L'idée était de créer un guichet unique d'aide. C'est une société exclusivement publique. Autrefois, un prestataire s'occupait, dans le cadre du marché public, de repartir les aides. Nous nous sommes aperçus que ce n'était pas la méthode la plus efficace. Nous avons décidé, avec les représentants de la communauté de communes, de créer cette SPL, effective depuis le 1er septembre", précise Benjamin Genuini, conseiller municipal, vice-président de la com com, président de la SPL.



Ainsi, par la création de cette SPL, toutes les communes de l'intercomlunalité pourront bénéficier de ces services. "Il y a des fonds et c'est extrêmement important de les utiliser. Bien évidemment nos copros et nos immeubles les anciens, de la vieille ville et d'ailleurs, ont bien besoin d'un ravalement", continue Benjamin Genuini.



Permettre aux personnes de s'installer dans des logements décents, pour ainsi fixer la population en ville. Dans un des immeubles de la Place Paoli, les travaux sont en cours de réalisation. Ceux-ci se chiffrent à 1 million d'euros, et financés à 60% par cette aide à l'habitat. " Sortir 1 million d'euros aurait été compliqué pour les copropriétaires. C'est plus simple avec ces aides. Et avec un système simplifié, avec de vrais conseils". Une création mise aux voix et approuvée à l'unanimité.