La Société Française d’Imagerie de la Femme organise son 7ième congrès à Ajaccio

Avec 65 orateurs et plus de 600 inscrits, c’est, selon les organisateurs, le plus grand congrès médical jamais organisé sur l’île. Il s’agit de faire le point sur les nouveautés scientifiques en matière d’imagerie de la femme c’est-à-dire en imagerie gynécologique « en particulier endométriose et cancers du col, de l’endomètre et des ovaires » précise le docteur Orabona, et sénologique avec « les nouvelles techniques de mammographie, d’échographie et d’ IRM mammaire, le dépistage… ».



Des radiologues spécialisés dans ces domaines venus de toute la France, de Belgique, de Suisse, du Québec seront présents, mais pas seulement. « La particularité de ce congrès, c’est qu’on a choisi un thème : ‘Au-delà de nos frontières, Aldilà di è nostre confine’. Ainsi, chaque fois qu’un radiologue prendra la parole, il sera aux cotés d’une autre spécialité pour savoir ce que chacun attend de l’autre et vice versa » explique l’organisateur. Un « chjam'è rispondi » que le docteur Orabona espère fructueux. Chaque journée sera découpée en quatre sessions : « Frontière Anatomique », « Frontière Technologique », « Frontière Thérapeutique », « Au delà de nos connaissances actuelles ».