La Sainte-Geneviève célébrée par les gendarmes à Calvi

Ce vendredi matin, la cathédrale Saint Jean-Baptiste de Calvi a accueilli la célébration de Sainte Geneviève de Paris, sainte patronne et protectrice de la gendarmerie nationale. Bien que la Sainte soit célébrée dans le calendrier catholique le 3 janvier, jour de sa mort, les gendarmes rendent généralement hommage le 26 novembre. Elle a été désignée patronne de la gendarmerie nationale par le pape Jean XXIII en 1962. Née en 420, Geneviève est célèbre pour avoir rétabli l'ordre et la paix à Paris, symbolisant l'autorité, le service et la protection.Cette année à la demande du colonel Sébastien Manzoni, commandant du groupement de gendarmerie de la Haute-Corse, cette fête a été délocalisée en Balagne pour être célébrée à l'échelle départementale. " Cette décentralisation de célébration est une volonté de cohésion entre tout le monde et toutes les casernes. Cela incarne ce que je demande généralement à mes hommes, le fait d’aller vers. De sortir de nos habitudes, d’aller au contact de tous et cela représente bien notre mission, notre ADN et ce que nous sommes. Cette cohésion fait partie de nos valeurs."Après la cérémonie religieuse, un vin d'honneur a eu lieu au village de vacances SNCF Orizonte Novu, offrant aux gendarmes l'occasion de se retrouver et de partager ce moment. "Les gendarmes sont attachés à célébrer leur sainte patronne. C'est un moment de tradition, de partage et de cohésion pour nous."". explique le colonel Sébastien Manzoni.La cérémonie s'est déroulée en présence du préfet de Haute-Corse, Michel Prosic, du sous-préfet de Calvi, Yoann Toubhans, d'élus locaux, du chef du groupement territorial Balagne - SIS 2B, Stéphane Orticoni, du chef de centre des sapeurs-pompiers de Calvi, Barthélémy Guerini, du colonel Lancelot Dampierre, et d'autres représentants du 2ème Rep, ainsi que de la population locale. L'archiprêtre Louis El Rahi a officié la messe.